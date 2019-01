UFFICIALE: Padova, preso il portiere Minelli

Fonte: http://www.padovacalcio.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Minelli è un giocatore del Calcio Padova: il portiere classe 1994 ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2020.

Stefano Minelli nasce a Brescia il 5 marzo 1994 ed è un portiere di 184 cm per 79 Kg.

Cresciuto a Rezzato, inizia a giocare a calcio nelle giovanili nel Brescia. Dopo essere stato inserito in prima squadra dall’allenatore delle Rondinelle Ivo Iaconi, debutta in prima squadra da titolare il 25 maggio 2014, a 20 anni, nella partita di Serie B Brescia-Juve Stabia (4-1). Nella stagione 2014/2015 disputa 13 partite che lo fanno divenire a tutti gli effetti il portiere titolare nella stagione 2015/2016. 40 presenze nel 2015/2016, 33 nel 2016/2017, 41 nella stagione 2017/2018, sempre in Serie B. Minelli decide di trasferirsi al Novara nell’estate 2018, il Brescia acquista Alfonso dal Cittadella, ma con mancato ripescaggio dei piemontesi in Serie B l’estremo difensore rimane fuori rosa al Brescia allenandosi con il settore giovanile delle rondinelle. Chiude la sua avventura con il Brescia dopo 129 presenze in serie cadetta suddivise in cinque campionati.