UFFICIALE: Paganese, arriva Fornito dal Catania

La Paganese Calcio 1926 comunica di aver trovato l’accordo con il Catania Calcio per la cessione a titolo temporaneo fino a giugno 2019, per le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Fornito. Il centrocampista cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha già all’attivo 96 presenze e 6 goal in serie C. Trapani, Cosenza, Messina e lo stesso Catania detentore del cartellino, sono le compagini della terza serie in cui ha militato.