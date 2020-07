ufficiale Paganese, confermato mister Erra anche per la prossima stagione

Attraverso una nota ufficiale, la Paganese comunica che in data odierna è stato raggiunto l’accordo per la riconferma di mister Alessandro Erra per la stagione 2020-2021, anche col fine di proseguire il lavoro svolto negli ultimi due anni.