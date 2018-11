UFFICIALE: Paganese, esonerato Fusco. Tornerà De Sanzo

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Novità in panchina per la Paganese: il club campano ha infatti annunciato l'esonero del tecnico Luca Fusco. Interrotto il rapporto lavorativo con l'ex difensore, al suo posto tornerà Fabio De Sanzo, ancora sotto contratto dopo la salvezza conquistata nell'ultima stagione, anche se in questo caso manca il comunicato ufficiale.