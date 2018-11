UFFICIALE: Paganese, in panchina torna De Sanzo

A smentita di quanto riportato nell'articolo "Un anno dal disastro - Ventura, di peggio in peggio. E chiede buonuscita" pubblicato il giorno 13.11.2018 alle 11.00 a firma Andrea Losapio, TuttoMercatoWeb rettifica che Gian Piero Ventura non ha mai chiesto alcuna buonuscita al Chievo...

Infantino e la nuova FIFA, bene così. Il Mondiale in Qatar e la vendetta USA...

Pasqualin: "Inzaghi-Venezia ok. Giovinco pensa al Toronto"

Pasqualin: "Criscito? Situazione in evoluzione"

Juve regina del mercato. Sassuolo-Udinese= Italia-Resto del Mondo, così no. Destro e Belotti speranze...

C'è del marcio in Inghilterra! Il Telegraph scoperchia il mondo degli affaristi, Allardyce c'è cascato...

Il Sassuolo e la sconfitta a tavolino, male per il sistema calcio. Norma stupida e inutile, perde lo...

Povera maglia azzurra. Papu Gomez non convocabile? Meglio Belotti, Cataldi e Politano...

Candidati presidenza FIGC, nessuno pensa al calciomercato? Agente professione credibile, non basta pagare....

Donnarumma e il mancato rinnovo, non decide Raiola: l'agente fa la volontà del calciatore. Quando Del...

Il calcio e l'Italia, binomio inossidabile. Un affare da 798 milioni di euro. E in Spagna il pallone...

Pasqualin: "Bonetto padre di una categoria che non c’e più”

Pasqualin: "Donnarumma? Il ragazzo sa come decidere"

Calciomercato, si torna all’antico grazie allo Stato. Fine dei giochi per mogli, autisti e parrucchieri......

Pasqualin: "Può essere già tardi per il rinnovo di Icardi"

