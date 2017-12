UFFICIALE: Paganese, rescissione consensuale con Carcione

© foto di Giuseppe Scialla

La Paganese ha comunicato sul proprio sito la rescissione consensuale del contratto con Imperio Carcione. Alla base della scelta dell'esperto centrocampista alcuni problemi di carattere personale come spiega lo stesso Carcione al sito dei campani: “I miei problemi familiari, purtroppo, mi costringono a terminare anzitempo la mia avventura con questa maglia. Un ringraziamento particolare va a tutti i tifosi, con cui ho condiviso momenti belli della mia carriera da calciatore. Inoltre, al Presidente Trapani, Filippo Raiola, Antonio Bocchetti, a tutti i miei compagni, al mister e allo staff tecnico e a tutte le persone che lavorano per questa società, va la mia gratitudine ed un grande in bocca al lupo per il presente ed il futuro”.