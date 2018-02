UFFICIALE: Paganese, rescissione consensuale per Picone

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La Paganese Calcio 1926 srl rende noto di aver rescisso consensualmente, in data 31 Gennaio, il contratto con il difensore Giuseppe Picone: ratificata oggi dal Patronato. La Società augura a Giuseppe le migliori fortune personali e professionali, ringraziandolo per l’impegno e la professionalità dimostrata in maglia azzurrostellata.