UFFICIALE: Paganese, risoluzione con Maiorano

Fonte: Paganesecalcio.com

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

La Paganese Calcio 1926 ufficializza in data odierna la risoluzione consensuale del contratto con l‘attaccante Giuseppe Maiorano. Il Club, ringrazia l’ormai ex calciatore azzurrostellato per l’impegno profuso con professionalità, e gli augura le migliori fortune per il futuro.