ufficiale Pergolettese, per motivi di salute Albertini lascia. In panchina torna Contini

Attraverso una nota ufficiale, la Pergolettese comunica che mister Fiorenzo Albertini ha reso noto di dover abbandonare il gruppo squadra, che si sta preparando per le gare playout, non potendo garantire la sua presenza continua sul campo di allenamento.

“I nuovi esami clinici sanitari a cui abbiamo dovuto sottoporci per ottenere l’idoneità all’attività sportiva, previsti del protocollo sanitario (oltre ai tamponi e ai controlli sierologici, ndr), hanno evidenziato alcuni valori che non permettono al medico di potermi rilasciare l’idoneità. Dovendomi sottoporre a degli esami più approfonditi, che richiedono tempistiche lunghe e per non intralciare il lavoro sul campo in questo breve periodo di preparazione alle due gare di playout, preferisco farmi da parte, non potendo più garantire la mia presenza continua sul campo", le parole del mister, che ha così motivato la sua scelta.

Contestualmente, è reso noto che il club ha richiamato alla guida della prima squadra Matteo Contini, che ha dato la sua disponibilità ad affiancare Gianni Piacentini. Immediate le visite per il tecnico che, salvo imprevisti, guiderà la Pergolettese nelle due gare salvezza contro la Pianese.