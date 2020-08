ufficiale Perugia, è addio con Oddo. Risolto consensualmente il contratto

Non sarà Massimo Oddo a guidare il Perugia nella prossima stagione, che vedrà il Grifo in Serie C dopo la retrocessione. Con una nota ufficiale, il club comunica l'addio con il tecnico: "A.C. Perugia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il legame contrattuale con l’allenatore Massimo Oddo.

La Società augura a mister Massimo Oddo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale".