ufficiale Pescara, il giovane Catena va in A. Ceduto a titolo definitivo al Cagliari

Oggi alle 10:19 Serie C

Dopo Davide Veroli, centrale classe 2003, nella passata stagione il Cagliari torna a pescare in casa Pescara un difensore di prospettiva. Come si legge nell’apposita sezione relativa al calciomercato del sito della Lega Serie A il club sardo ha infatti prelevato a titolo definitivo dagli abruzzesi Etienne Marius Catena, classe 2004 italo-ivoriano rientrato in Italia lo scorso gennaio dopo due anni nelle giovanili dello Sporting.

Il calciatore è cresciuto nella Roma dove aveva collezionato dal 2019 al 2021 27 presenze prima di volare in Portogallo dove ha collezionato anche tre presenze con la squadra Under 23 dei biancoverdi. Lo scorso anno invece sono state sette, con una rete, le gare con il Pescara Primavera.