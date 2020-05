ufficiale Piacenza, Franzini lascia i biancorossi. Ma solo al termine della stagione

Attraverso una nota ufficiale, il Piacenza comunica di avere raggiunto un accordo per concludere il rapporto in essere con mister Arnaldo Franzini al termine della stagione sportiva 2019/20.

L'avventura del mister in biancorosso termina così dopo cinque stagioni, iniziate con la promozione dalla Serie D alla C e con una promozione in B sfiorata nell'anno passato.