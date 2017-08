UFFICIALE: Piacenza, il giovane Sylla in prestito in Serie D

© foto di Bartoli Davide

E' la Vigor Carpaneto, con una nota ufficiale, a comunicare un rinforzo in attacco che arriva direttamente dalla Serie C. Dal Piacenza, infatti, a titolo temporaneo, arriva il classe '98 Cheikh Youssouph Sylla, che proseguirà così la sua avventura in Serie D dopo aver militato nella passata stagione nel Colorno.