ufficiale Piacenza, ingaggiato l'attaccante Siani. Arriva dal Savona

Il Piacenza Calcio 1919 comunica di aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Giorgio Siani. L’atleta sarà a disposizione di mister Vincenzo Manzo per l’inizio del ritiro.

Siani, attaccante originario di Milano classe 1997, dopo le giovanili è stato acquistato dalla Juventus che lo ha girato in prestito prima in Lega Pro, tra Tuttocuoio e Ravenna, e successivamente in Olanda al Den Bosch. Lo scorso anno si è distinto con la maglia del Savona in Serie D con 18 presenze e 8 gol.