ufficiale Piacenza, preso il centrocampista Giuseppe D'Iglio

vedi letture

La Società Piacenza Calcio 1919 è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Giuseppe Francesco D’Iglio.

D’Iglio, nato a Torino classe 1992, nell’ultima stagione ha militato nel Mantova dove ha chiuso al primo posto in classifica nel girone D della Serie D.

Dopo essere uscito dal settore giovanile della Juventus, ha vestito in Lega Pro le maglie di Albinoleffe e Cuneo mentre in serie D, tra le altre, quelle di Borgosesia e Chieri, venendo anche allenato da mister Vincenzo Manzo per tre stagioni.