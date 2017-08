UFFICIALE: Piacenza, Sylla in uscita: va in prestito in D al Vigor Carpaneto

Fonte: vigorcarpaneto1922.it

C'è da registrare un'uscita in casa Piacenza. Youssouph Cheikh Sylla, giovane attaccante classe '98 ex Parma, è stato mandato in prestito dalla società emiliana in Serie D, e nella prossima stagione acquisirà esperienza militando nelle fila del Vigor Carpaneto. A comunicarlo è il sito ufficiale della società.