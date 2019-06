Fonte: http://www.uspianeseasd.it/

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

La U.S. Pianese comunica di aver ingaggiato a titolo definitivo il calciatore Leonardo Vitali. Portiere, nato il 7/08/1998 a Città di Castello, nella scorsa annata ha militato nel Flaminia in serie D, totalizzando 36 presenze. Per lui esperienze anche con il Villabiagio e nei settori giovanili di Juventus, Parma, Sassuolo e Perugia. Da parte della dirigenza il ben arrivato in bianconero.

La U.S. Pianese comunica di aver ingaggiato a titolo definitivo il calciatore Andrea Fontana. Portiere, nato il 2/03/1998 a Vicenza, nella stagione precedente ha indossato la maglia del Casale in serie D, collezionando 24 presenze. In precedenza ha militato nel Real Forte Querceta e nella Primavera dello Spezia. La Società dà il benvenuto in bianconero al nuovo giocatore.