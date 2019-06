UFFICIALE: Pianese, confermati 7 giocatori per la prossima stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La U.S. Pianese comunica che al momento sono stati confermati in vista della stagione sportiva 2019-2020 di Lega Pro sette calciatori, ovvero capitan Francesco Gagliardi, Giacomo Benedetti, Leonardo Bianchi, Luca Simeoni, Damiano Rinaldini, Lorenzo Benedetti e Giovanni Catanese. Nel corso dei prossimi giorni la Società comunicherà volta per volta il resto dei giocatori confermati in bianconero.