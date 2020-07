ufficiale Pianese, Guido Pagliuca è il nuovo allenatore

La U.S. Pianese comunica di aver raggiunto un accordo con Guido Pagliuca per la conduzione tecnica della prima squadra in vista della stagione sportiva 2020/2021. Nato a Cecina (Livorno) il 17 febbraio 1976 nella stagione precedente è stato il vice allenatore della Cremonese, in passato ha guidato Ghivizzano Borgoamozzano, Real Forte Querceta, Imolese, Lucchese, Bogliasco, Gavorrano, Borgo a Buggiano e Cecina. Da parte della Società il benvenuto a Guido e un augurio di buon lavoro.