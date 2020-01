© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La U.S. Pianese comunica che il trasferimento di Carlo Manicone, proveniente dal Lugano, è stato ratificato pochi minuti fa dalla FIFA. Attaccante, nato a Lugano il 26-01-1998, ha disputato la prima parte di stagione nel Bisceglie, totalizzando 9 presenze. Nelle annate precedenti ha militato nel settore giovanile della Juventus ed Empoli. Il giocatore indosserà la casacca numero 17 e sarà quindi a disposizione sin dalla prossima partita di campionato, Pianese – Albinoleffe, in programma domenica 26 gennaio alle ore 17:30. Da parte della Società un augurio di in bocca al lupo per la nuova avventura in bianconero.