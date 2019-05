UFFICIALE: Pianese, rinnovato l'accordo col tecnico Marco Masi

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

La U.S. Pianese comunica di aver confermato in data odierna l'allenatore Marco Masi e il suo vice Roberto Bacci alla guida tecnica della prima squadra in vista della stagione sportiva 2019-2020. La dirigenza augura a Marco e Roberto un grandissimo in bocca al lupo, nella prima storica annata che vedrà gli amiatini affrontare il campionato di Lega Pro.