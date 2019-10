UFFICIALE: Picerno, arriva la firma dello svincolato Priola

© foto di Alex Zambroni

Con una nota ufficiale la Società AZ Picerno rende noto che Giusto Priola è un nuovo calciatore rossoblù. Nato il 26.5.1990 a Palermo, ha collezionato 175 presenze in Serie C. Ha vestito le maglie del Trapani (per 4 stagioni, nel 2013/2014 in Serie C, poi nel Bassano Virtus, Catanzaro, tre anni con la Pistoiese e in ultimo con il Renate, sempre in C, dove ha collezionato nell’ultima stagione 26 presenze. Ha sottoscritto un contratto annuale che lo lega al Picerno ed è già a disposizione di mister Giacomarro.