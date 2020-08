ufficiale Picerno, biennale per il classe 1991 Alex Sirri

Nuova operazione di mercato portata a termine dall’AZ Picerno. Un altro importante innesto di qualità ed esperienza a disposizione di mister Giacomarro. Si tratta del difensore Alex Sirri, classe 1991, nell’ultima stagione in C al Ravenna. Oltre 200 presenze in carriera, da 11 stagioni milita tra i Professionisti. Dopo il triennio in C2 con la Giacomense, un altro triennio all’Alessandria, poi all’Arezzo, due anni a Catanzaro e infine a Francavilla Fontana, prima di trasferirsi al Ravenna. Il calciatore, a seguito della trattativa portata avanti dal direttore Vincenzo Greco, ha firmato un contratto biennale che lo lega alla società rossoblù.