ufficiale Picerno, ecco Laaribi. Contratto annuale con opzione per il rinnovo

La Società AZ Picerno comunica ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del calciatore Mohamed Laaribi (1993) che si è legato con la società rossoblù per un anno con opzione per il secondo. Laaribi, centrocampista originario del Marocco nato ad Agadir, ama farsi chiamare Momo. Ha militato nelle ultime tre stagioni in Serie C al Rende e Casertana, raccogliendo 72 presenze.