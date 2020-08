ufficiale Picerno, in attacco c'è l'argentino Marco Sartor

Marcos Luciano Sartor Camiña, attaccante argentino, è un nuovo calciatore dell’AZ Picerno. Si tratta di una importante operazione portata a termine positivamente dal direttore Vincenzo Greco, che è riuscito a convincere il calciatore ed a battere la concorrenza di altre squadre interessate alle sue prestazioni. Nato il 18 marzo 1995 Ingeniero Jacobacci, Marcos Sartor ha iniziato la sua carriera nella squadra giovanile di Nahuel Niyeo per poi giocare, sempre in Argentina, nel Peña Azul y Oro Viedma e Atlético de Rafael. Arrivato in Italia nel 2016, si è trasferito in Sardegna ha indossato prima la maglia del Budoni, poi quella del Latte Dolce e in ultimo della Torres, in D, dove in 24 presenze ha siglato 12 reti nell’ultimo campionato. L’AZ Picerno si assicura così un calciatore prolifico, che unisce forza fisica e grandi doti tecniche, oltre ad una grande lucidità in zona gol. Un attaccante d’area di grande istinto che negli scorsi campionati ha dimostrato il suo valore.