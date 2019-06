UFFICIALE: Picerno, l'attaccante Santaniello resta in rossoblù

Fonte: http://www.azpicerno.it/

© foto di Salvatore Colucci

La società AZ Picerno Srl rende noto di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Emanuele Santaniello nella tarda serata di ieri. L’attaccante napoletano, classe 1990, è stato uno dei protagonisti della cavalcata in Lega Pro del Picerno, mettendo a segno 13 reti in 24 presenze nel campionato di Serie D 2018/2019. Santaniello si è quindi legato all’AZ Picerno dopo l’accordo trovato con la Società, nella persone del direttore generale Enzo Mitro e del procuratore del calciatore, Bruno Di Napoli. La Società esprime grande soddisfazione per la permanenza di Santaniello con la maglia rossoblù.