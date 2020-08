ufficiale Picerno, rinforzo a centrocampo. Annuale (con opzione) per D'Angelo

Attraverso una nota ufficiale, il Picerno comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del centrocampista Massimo D'Angelo. Il classe 1990 si è legato con la società rossoblù per un anno con opzione per il secondo.

D'Angelo ha militato nelle ultime quattro stagioni con la Fermana (1 stagione in D e tre in C).