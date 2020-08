ufficiale Picerno, rinnovo biennale per Francesco Pitarresi

La Società AZ Picerno rende noto che il calciatore Francesco Pitarresi, centrocampista, classe 1990, ha rinnovato per altri due anni il contratto che lo lega alla società rossoblù. Si tratta di un altro importante rinnovo in casa AZ Picerno, per uno dei calciatori protagonisti della cavalcata in Serie D e di una importante stagione, quella appena trascorsa, in Serie C.