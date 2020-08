ufficiale Picerno, rinnovo per il capitano Esposito. Ottavo anno con la Leonessa

Importante rinnovo in casa Picerno. Il capitano Emmanuele Esposito, infatti, ha rinnovato per due anni il contratto che lo lega alla società rossoblù. L'accordo del rinnovo è stato raggiunto dall'amministratore Enzo Mitro e dal direttore Vincenzo Greco, che hanno fortemente voluto il prolungamento del contratto per il calciatore simbolo della squadra.

Emmanuele Esposito, classe 1991, si appresta a giocare per l'ottavo anno consecutivo con la Leonessa della Lucania. Giunto a Picerno quando la squadra giocava in Eccellenza, ha vinto il campionato regionale e poi quello di Serie D. Per lui sarà la seconda stagione in Lega Pro. Con la maglia del Picerno ha siglato 99 reti. Il capitano Esposito ha così, prontamente, accettato l'offerta della Società sposando il progetto societario. La sua, come già dimostrato in questi anni, è stata anche una scelta di amore per Picerno, per i tifosi e per la squadra.