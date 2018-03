UFFICIALE: Pisa, esonerato Pazienza. Panchina a Petrone

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Il Pisa Sporting Club comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra il signor Michele Pazienza. Nel rivolgere un sentito ringraziamento al tecnico e ai suoi collaboratori per l’opera professionale svolta, la società augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere.

La conduzione della squadra sarà affidata al tecnico Mario Petrone, 45 anni, con un passato importante sulle panchine tra le altre di Catania, Ascoli, Bassano, Lumezzane e San Marino. Mister Petrone dirigerà già oggi il primo allenamento sui campi di Novarello sede del lungo ritiro pregara prescelto dalla società.

Partita questa mattina, infatti, la squadra resterà in Piemonte fino a giovedì, giorno in cui raggiungerà lo Stadio “Città di Gorgonzola” per il previsto impegno di campionato contro la Giana Erminio (ore 18.30)