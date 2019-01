© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

Colpo in difesa per il Pisa. Il club nerazzurro comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Simone Benedetti, difensore classe 1992 proveniente dalla Virtus Entella società con cui ha collezionato 8 presenze in questa prima parte della stagione.