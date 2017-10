UFFICIALE: Pisa, Michele Pazienza confermato. Contratto fino al 2019

© foto di Alessio Alaimo

Il Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra all’allenatore Michele Pazienza che resterà in carica fino al 30 giugno 2019. Il tecnico sarà coadiuvato dall’allenatore in seconda Antonio Palo, dal preparatore dei portieri Claudio Rapacioli, dall’assistente tecnico Claudio Barghini, dal match analyst Vittorio Zullo e dal preparatore atletico Matteo Levi Micheli. Il nuovo staff tecnico sarà operativo già alla ripresa degli allenamenti fissata per domani pomeriggio a San Piero a Grado. Il nuovo tecnico sarà presentato ufficialmente alla stampa sabato 4 novembre in occasione della consueta conferenza pre-gara cui parteciperanno per l’occasione anche il Consigliere Delegato Giovanni Corrado e il Responsabile dell’Area Tecnica Raffaele Ferrara.