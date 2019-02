UFFICIALE: Pistoiese, arriva l'attaccante Momentè

Fonte: http://www.uspistoiese1921.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Us Pistoiese 1921 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Matteo Momentè. L’attaccante arriva alla Società presieduta da Orazio Ferrari da svincolato ed ha sottoscritto un contratto fino al 30 Giugno 2019. Nato a Jesolo (Ve), il 26 Febbraio 1987, in possesso di buona prestanza fisica (186 cm. per 78 chilogrammi), Momentè ha militato nella prima parte della stagione nella Virtus Verona, collezionando 13 presenze e tre reti. Già accostato nelle precedenti stagioni alla Pistoiese, andando vicino alla firma, stavolta può finalmente indossare la maglia arancione. Di scuola Inter, in carriera ha militato nelle fila di Sambenedettese, Venezia (due anni), Teramo, Varese (quattro stagioni), Albinoleffe (due volte), Cremonese, Mantova, Ancona, Bassano, Virtus Vecomp Verona. Conta 38 presenze, 9 reti e 3 assist; 165 presenze e 30 goal e 5 assist in serie C. La sua posizione preferita in campo è quella di punta centrale, mentre il suo piede calcio è il sinistro. Momentè sarà presentato domani alla stampa.