UFFICIALE: Pistoiese, dall'Empoli arriva il centrocampista Picchi

Rinforzo in difesa per la Pistoiese: l'Empoli ha infatti annunciato la cessione all'olandesina di Alberto picchi, centrocampista classe '97. La US Pistoiese 1921 comunica inoltre di aver ceduto all’Empoli in prestito (con diritto di riscatto) fino al 30 giugno 2018 il calciatore Pietro Tempesti, centrocampista classe 2001,

