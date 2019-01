© foto di Claudia Marrone

La Us Pistoiese 1921 comunica di aver provveduto, in data odierna, al trasferimento a titolo definitivo, allo Scandicci (Serie D), del giocatore Klej Luka, nato a Pistoia il 20 febbraio 2000. L’aitante difensore (190 centimetri di altezza) dall’anno scorso faceva parte in pianta stabile della Prima Squadra arancione, senza scendere in campo, andando spesso in panchina. Nella stagione 2016/17 collezionò 16 presenze e un goal nell’Under 17 del Carpi. A Klej, ringraziandolo per professionalità e l’impegno dimostrati, la Società rivolge l'”in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera.