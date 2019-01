© foto di TuttoLegaPro.com

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Tommaso Fantacci, centrocampista, di proprietà dell’Empoli. Fantacci è nato a Lucca il 17 marzo 1997. Il giocatore, di buona cifra tecnica, prestanza fisica (183 cm., 75 chili) e doti offensive, vestirà la maglia arancione con la formula del prestito, dopo aver sottoscritto un contratto con scadenza 30 Giugno 2019. Fantacci nella prima parte della stagione ha militato nel Carpi in serie B, senza debuttare. Nel 2017/18, si era messo in luce nelle fila del Prato, in serie C, totalizzando 32 presenze, 5 reti e due assist in campionato: 3 presenze e un goal in Coppa Italia di Serie C. Nel 2016/17, giocando nel Padova (serie C), ha avuto all’attivo 5 presenze in Campionato e una in Coppa Italia, competizione in cui ha realizzato un goal. In precedenza era cresciuto nelle giovanili dell’Empoli. Ha inoltre fatto parte delle varie formazioni giovanili delle Rappresentative Nazionali.