ufficiale Pistoiese, preso il portiere Perucchini dall'Empoli

La US Pistoiese 1921 con enorme soddisfazione annuncia di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del portiere Filippo Perucchini.

Nato a Bergamo il 6 Ottobre 1991, il giocatore arriva a titolo definitivo firmando un biennale fino al 30 Giugno 2022. È alto 191 centimetri ed il suo peso forma è di 88 chilogrammi. Cresciuto nelle fila dell’Albinoleffe è passato al Milan dove ha compiuto il percorso nel Settore Giovanile, in cui ha vinto lo scudetto Allievi e la Coppa Italia Primavera. Due anni fa, più precisamente nella Stagione 2017/18, ha vinto il Campionato di Serie C con la conseguente promozione in Serie B difendendo per 35 volte la porta del Lecce. L’anno successivo passa all’Ascoli in B (13 presenze) e a Gennaio si trasferisce all’Empoli in Serie A (2018/19) e Serie B (2019/20), dove colleziona una presenza. In carriera ha vestito anche le maglie di: Fano, Lecco, Chieti, Como, Varese, Benevento e Bologna. Conta 29 presenze in Serie B e 115 in Serie C. L’esordio nel campionato cadetto risale al 17 Gennaio 2015, con la maglia Varese, a La Spezia nel pareggio dei lombardi contro gli aquilotti per 1-1. Arriva in arancione molto motivato e carico per rilanciarsi. Da poco è diventato papà, una ragione in più per affrontare la stagione con fiducia e entusiasmo.