UFFICIALE: Pistoiese, risoluzione consensuale con Rafati

© foto di Claudia Marrone

Jami Rafati saluta la Pistoiese. Il centrocampista classe '94 ed il club toscano si sono accordati per la risoluzione consensuale del contratto. Rafati era approdato in arancione nel luglio scorso ma aveva saltato tutto lo scorso torneo per un infortunio al ginocchio. In questa stagione una presenza in Coppa Italia.