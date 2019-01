Fonte: http://www.uspistoiese1921.it

© foto di Claudia Marrone

La Us Pistoiese 1921, comunica che, in data odierna, è stata formalizzata la risoluzione consensuale del contratto, con il giocatore Filippo Dosio. Il difensore, nato a Forlì il 19 Febbraio 1997, stava disputando la seconda stagione in maglia arancione, trovando però poco spazio e presenze. Solo una in Coppa Italia (90′ a Imola quest’anno) e una in Campionato (5′ in casa contro il Pontedera, nella scorsa stagione). A Filippo la Società rivolge un ringraziamento per la professionalità e la serietà dimostrata, unitamente all’in bocca al lupo per il prosieguo della carriera agonistica.