UFFICIALE: Pistoiese, tesserato il classe '83 Nardini

© foto di Federico Gaetano

La US Pistoiese 1921, attraverso il proprio sito, comunica in data odierna di essersi aggiudicata le prestazioni sportive del calciatore Riccardo Nardini, svincolato e già in gruppo con gli arancioni dalla ripresa degli allenamenti dopo la sosta natalizia. Nardini, nato a Pavullo nel Frignano (Modena) il 27 giugno 1983, ha firmato un contratto che lo lega alla Pistoiese fino al 30 giugno 2018. Esterno destro sia per la linea difensiva che per il centrocampo, 185 cm per 78 kg, vanta 361 presenze e 23 reti tra la Serie D (una stagione all’Aglianese nel 2001/2002) e la Serie A (dove ha vestito la maglia di Catania e Reggina). Nel suo curriculum ci sono anche Poggibonsi, Prato, Sangiovannese, Foggia, Modena, Avellino, Reggiana, Ascoli, Messina e Pro Vercelli. Si tratta di un elemento dotato di esperienza e carisma che potrà dare un grande contributo agli arancioni in questa seconda parte di stagione.