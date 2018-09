UFFICIALE: Pontedera, poker di rinnovi fino al 2020

Un milione in meno rispetto all'anno scorso. È quella la gestione Ferrero della Sampdoria, intaccata nelle speranze europee - a lungo cullate soprattutto nella prima parte di stagione - e forse migliorata, soprattutto in difesa, con l’innesto di Colley e Tonelli. Il Paperone -...

Man United, niente rinnovo per Herrera: a gennaio chiederà la cessione

Club Brugge, rinnovo per l'ex obiettivo laziale Wesley

Arsenal, Lacazette: "Sto bene qui e lotterò per un posto in squadra"

El Mundo, Mourinho patteggia un anno di carcere per reati fiscali

Spagna, Morata: "L'anno scorso non ero felice. E' stato un disastro"

Barça, PSG forte su Dembele in estate. No secco dei blaugrana

Sporting Lisbona, Ranieri non è più tra i candidati per la panchina

Rabiot-PSG, ripresi i contatti per il rinnovo: la situazione

Getafe, Cristoforo: "Felice di essere tornato in Liga, buona opportunità"

West Ham, Pellegrini non è a rischio: il club rinnova la fiducia

Campionati in Europa: Albania, due squadre a braccetto

Zenit, Marchisio: "Zero dubbi su questo club. Condivide i miei valori"

Campionati in Europa: Austria, Salisburgo, 6 a punteggio pieno

Non solo Aston Villa su Terry. Ci pensa anche lo Sporting Lisbona

Campionati in Europa: Belgio, Brugge nuova capolista solitaria

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

