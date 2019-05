UFFICIALE: Pontedera, rinnova il terzino Benassai

Il Pontedera ha annunciato tramite i propri canali ufficiali il rinnovo di Francesco Benassai. "La società U.S Città di Pontedera è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Francesco Benassai. Il difensore vestirà ancora i colori granata nella prossima stagione. In bocca al lupo!" - le parole riportate sui canali ufficiali del club granata. Il terzino sinistro, classe '98, ha disputato cinque partite in questa stagione più due in Coppa Italia di Serie C.