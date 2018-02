UFFICIALE: Pordenone, esonerato Leonardo Colucci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Pordenone Calcio comunica di aver sollevato Leonardo Colucci dall’incarico di allenatore della Prima squadra e Gianni Migliorini dall’incarico di allenatore in seconda. Ai mister Colucci e Migliorini vanno i ringraziamenti della società per il lavoro svolto, unitamente all’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera.