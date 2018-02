UFFICIALE: Pordenone, in panchina torna Fabio Rossitto

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Pordenone Calcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima squadra a Fabio Rossitto. Per Rossitto, pordenonese, si tratta della terza esperienza in neroverde, avendo già guidato il Pordenone prima in serie D (2013) e poi in Lega Pro (2014/2015). Affiancano mister Rossitto Andrea Toffolo (in precedenza collaboratore tecnico) come allenatore in seconda e Filippo Cristante (in precedenza allenatore della Berretti) come collaboratore tecnico. Simone Motta (in precedenza collaboratore tecnico della Berretti) assume la guida della formazione Berretti.