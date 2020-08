ufficiale Potenza, Mario Somma nuovo tecnico del club lucano

vedi letture

Come di consueto in casa Potenza è stato il presidente Salvatore Caiata ha dare gli annunci di mercato. Questa volta in merito alla panchina che sarà affidata a Mario Somma allenatore che torna sul rettangolo verde dopo 4 anni di assenza vissute da commentatore per RaiSport. "Viene per portare avanti un progetto tattico condiviso con la società e noi saremo sempre con lui, sin dal primo giorno", le parole del numero uno del club.