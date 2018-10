UFFICIALE: Potenza, ribaltone in panchina. Via Ragno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Potenza comunica la consensuale separazione dall'allenatore della prima squadra Nicola Ragno. Al Signor Ragno vanno i più sentiti ringraziamenti per l'attività fin qui svolta, per l'impegno, la serietà e la correttezza professionale profusa, indimenticabile quanto realizzato nella passata stagione per la vittoria del campionato e l'ottenimento della promozione in Serie C.