UFFICIALE: Potenza, risoluzione consensuale col ds De Santis

Il Potenza Calcio Official comunica di aver raggiunto la risoluzione consensuale con il Direttore Sportivo Vincenzo De Santis, scegliendo il contratto che lo legava al club del capoluogo lucano.

"Ringrazio Vincenzo De Santis per la competenza e la serietà dimostrata. - dichiara il Presidente Salvatore Caiata - Ciò che ci lega è un legame di profondo affetto e stima, ammiro Vincenzo prima come uomo e poi come professionista esemplare. Gli sono grato di aver messo la sua conoscenza ed esperienza a servizio della Società e gli auguro di raggiungere i più altri traguardi sportivi".