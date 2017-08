UFFICIALE: Prato, arriva Francesco Di Nolfo in prestito dal Perugia

Fonte: http://www.acprato.it

La società Ac Prato comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell´esterno offensivo, Francesco Di Nolfo, classe 1998. Il calciatore arriva in prestito dall´Ac Perugia per un anno e sarà a disposizione del tecnico Pasquale Catalano per la stagione 2017/18.