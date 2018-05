UFFICIALE: Pro Patria, confermato il ds Turotti

Fonte: http://aurorapropatria1919.it/

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In vista della prossima stagione sportiva arriva in casa Pro Patria la prima conferma: è quella di Sandro Turotti, direttore sportivo.

La decisione della dirigenza biancoblu di dare continuità al rapporto è dovuta all’ottimo lavoro svolto da Turotti nel corso delle due stagioni trascorse, fino alla promozione di quest’anno in Lega Pro. Due stagioni fatte di grandi risultati, che ci auguriamo possano continuare anche in futuro, come continueranno l’impegno e la responsabilità che hanno contraddistinto l’incarico del direttore sportivo in passato.