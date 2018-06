UFFICIALE: Pro Patria, rinnovo per il tecnico Javorcic

Nella mattinata odierna i vertici del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e della Juventus Football Club, su iniziativa del Commissario Straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini, si sono messi in contatto per condividere l’analisi su quanto accaduto negli spogliatoi...

Cori contro Napoli, corso formativo sul rispetto per l'U15 della Juventus

L'editoriale sulla C - Cosenza e Siena: a voi la ribalta dei playoff

Serie C, Giudice Sportivo: quattro turni di stop a Santini e Bulevardi

Gozzano, rinnovo annuale per Guitto

Potenza, sondaggio per Orlando

Fermana, avanti con mister Destro in panchina

Di Cintio: "Tre situazioni per cessione Pro Piacenza. Tempo stringe"

Livorno, tris di pretendenti per Pasquale Maiorino

Playoff Serie C: la Top 11 delle semifinali di ritorno

Esperienza contro gioventù: la sfida in panchina fra Cosenza e Robur

Rosso: "La squadra si chiamerà Vicenza. Ok Seeber e Colella"

A. J. Fano, accordo per la cessione del 100% delle quote

Novara, Viali in pole per la panchina. Ma piace anche Zanetti

Vibonese, rinnovo per Fabio Tito

Trapani, nota in merito al futuro societario: “2 offerte ufficiali”

Pro Patria, rinnovo per il tecnico Javorcic

Pistoiese, rinnovo annuale per Rafati e Tartaglione

Altre notizie Serie C

Dopo la conferma di Turotti come direttore sportivo per la prossima stagione, arriva anche quella del mister: Ivan Javorcic , che quest’anno ha condotto la prima squadra alla vittoria dello Scudetto di Serie D, allenerà i Tigrotti anche la prossima stagione sportiva. Nella giornata odierna la presidentessa e il mister hanno deciso di prolungare il rapporto che ha portato finora a grandi soddisfazioni.

